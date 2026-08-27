S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor 3 Jahren eingebracht

Am 27.08.2023 wurde die MetLife-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das MetLife-Papier letztlich bei 62.41 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die MetLife-Aktie investiert hat, hat nun 160.231 Anteile im Depot. Die gehaltenen MetLife-Papiere wären am 26.08.2026 15’465.47 USD wert, da der Schlussstand 96.52 USD betrug. Damit wäre die Investition um 54.65 Prozent gestiegen.

Alle MetLife-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch