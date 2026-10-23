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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Meta Platforms (ex Facebook) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 314.01 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investiert hat, hat nun 3.185 Anteile im Depot. Die gehaltenen Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile wären am 22.10.2026 2’066.34 USD wert, da der Schlussstand 648.85 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106.63 Prozent gesteigert.
Der Meta Platforms (ex Facebook)-Wert an der Börse wurde auf 1.77 Bio. USD beziffert. Damals wurde der erste Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 38.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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