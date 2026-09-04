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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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Hochrechnung 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Meta Platforms
494.99 CHF -0.80%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile bei 376.26 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.266 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 610.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162.30 USD wert. Damit wäre die Investition um 62.30 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Meta Platforms (ex Facebook) belief sich zuletzt auf 1.51 Bio. USD. Der Erstkurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers lag beim Börsengang bei 38.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Meta
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