S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medtronic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Medtronic-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Medtronic-Anteile bei 133.81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.473 Medtronic-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 687.69 USD, da sich der Wert einer Medtronic-Aktie am 26.08.2026 auf 92.02 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 31.23 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Medtronic belief sich zuletzt auf 116.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch