Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
27.08.2026 10:02:02
S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medtronic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Medtronic-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Medtronic-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Medtronic-Anteile bei 133.81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.473 Medtronic-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 687.69 USD, da sich der Wert einer Medtronic-Aktie am 26.08.2026 auf 92.02 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 31.23 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Medtronic belief sich zuletzt auf 116.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Medtronic PLC
|
27.08.26
|S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medtronic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medtronic von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Erste Schätzungen: Medtronic legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.08.26
|S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medtronic-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medtronic von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medtronic von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
23.07.26