Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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13.08.2026 10:02:20
S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medtronic-Investment von vor einem Jahr verloren
Investoren, die vor Jahren in Medtronic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 1 Jahr wurden Medtronic-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 92.91 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Medtronic-Aktie investiert, befänden sich nun 107.631 Medtronic-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 90.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’768.59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.31 Prozent verringert.
Medtronic war somit zuletzt am Markt 116.18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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