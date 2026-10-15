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Lohnende Medtronic-Anlage? 15.10.2026 10:02:02

S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medtronic von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Medtronic-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Medtronic
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Medtronic-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 71.96 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 138.966 Medtronic-Aktien. Die gehaltenen Medtronic-Aktien wären am 14.10.2026 13’094.77 USD wert, da der Schlussstand 94.23 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 30.95 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Medtronic bezifferte sich zuletzt auf 119.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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