S&P 500-Titel McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McKesson von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden McKesson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die McKesson-Anteile bei 198.22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das McKesson-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.504 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 455.19 USD, da sich der Wert eines McKesson-Anteils am 02.10.2026 auf 902.28 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 355.19 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von McKesson bezifferte sich zuletzt auf 105.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch