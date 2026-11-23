Heute vor 3 Jahren wurde das McKesson-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der McKesson-Anteile betrug an diesem Tag 457.45 USD. Bei einem McKesson-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.186 McKesson-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 2’337.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’069.43 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 133.78 Prozent vermehrt.

Am Markt war McKesson jüngst 122.62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch