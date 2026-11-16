S&P 500-Titel McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McKesson von vor einem Jahr abgeworfen

Das McKesson-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 842.09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die McKesson-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.119 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 1’102.81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130.96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30.96 Prozent.

Am Markt war McKesson jüngst 127.14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch