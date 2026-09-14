McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McKesson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen McKesson-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der McKesson-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 167.70 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.596 McKesson-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der McKesson-Aktie auf 881.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 525.65 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 425.65 Prozent gleich.
McKesson war somit zuletzt am Markt 102.51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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