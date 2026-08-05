McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in McCormick von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in McCormick-Aktien gewesen.
Am 05.08.2023 wurde die McCormick-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die McCormick-Aktie 87.34 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 114.495 McCormick-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 52.06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’960.61 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40.39 Prozent.
Der McCormick-Wert an der Börse wurde auf 13.85 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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