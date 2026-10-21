McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McCormick von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen McCormick-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades McCormick-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 66.91 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die McCormick-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.945 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 47.55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 710.66 USD wert. Mit einer Performance von -28.93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von McCormick belief sich zuletzt auf 12.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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