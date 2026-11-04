S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McCormick von vor 5 Jahren bedeutet

Das McCormick-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 81.31 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die McCormick-Aktie investiert, befänden sich nun 1.230 McCormick-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 58.89 USD, da sich der Wert eines McCormick-Anteils am 03.11.2026 auf 47.88 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 41.11 Prozent verringert.

Der Börsenwert von McCormick belief sich zuletzt auf 13.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch