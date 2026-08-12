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McCormick Aktie 950544 / US5797802064

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Lohnender McCormick-Einstieg? 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McCormick von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in McCormick eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

McCormick
43.14 CHF 1.27%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem McCormick-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 85.68 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die McCormick-Aktie investiert, befänden sich nun 1.167 McCormick-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (52.89 USD), wäre die Investition nun 61.73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38.27 Prozent verringert.

McCormick markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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