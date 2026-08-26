McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McCormick-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren McCormick-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit McCormick-Anteilen statt. Der Schlusskurs der McCormick-Anteile betrug an diesem Tag 70.33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 142.187 McCormick-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der McCormick-Aktie auf 54.48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’746.34 USD wert. Das entspricht einem Minus von 22.54 Prozent.
Der Marktwert von McCormick betrug jüngst 15.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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