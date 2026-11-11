S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McCormick von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der McCormick-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45.76 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21.853 McCormick-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 46.72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’020.98 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.10 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von McCormick betrug jüngst 12.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch