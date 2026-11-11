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|Profitables McCormick-Investment?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McCormick von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in McCormick-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der McCormick-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45.76 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21.853 McCormick-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 46.72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’020.98 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.10 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von McCormick betrug jüngst 12.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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