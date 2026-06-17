S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich MasterCard-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert MasterCard am 16.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3.15 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 14.96 Prozent. MasterCard zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 2.76 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 12.58 Prozent an.

MasterCard- Ausschüttungsrendite im Blick

Die MasterCard-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 501.33 USD aus dem New York-Handel. MasterCard verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0.55 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 0.52 Prozent betrug.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von MasterCard via New York 33.82 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 34.26 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von MasterCard

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 3.48 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 0.69 Prozent bedeuten.

MasterCard-Hauptdaten

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens MasterCard beträgt aktuell 432.999 Mrd. USD. Das MasterCard-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 34.55. Im Jahr 2025 erzielte MasterCard einen Umsatz von 32.836 Mrd.USD sowie ein EPS von 16.52 USD.

Redaktion finanzen.ch