Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’792 0.2%  SPI 19’477 0.4%  Dow 52’159 0.3%  DAX 24’911 0.0%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 6’298 0.7%  Gold 4’349 0.4%  Bitcoin 51’573 -0.9%  Dollar 0.7932 0.0%  Öl 81 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Optionen ziehen Anleger an - Experten mahnen zur Vorsicht - Aktie erstmals im Minus
S&P 500-Wert MetLife-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich MetLife-Anleger freuen
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: Über diese Dividende können sich Pegasystems-Anleger freuen
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nexstar Media Group Anlegern eine Freude
S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich MasterCard-Aktionäre freuen
Suche...
eToro entdecken

MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

MasterCard-Dividendenzahlung 17.06.2026 16:36:20

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich MasterCard-Aktionäre freuen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich MasterCard-Aktionäre freuen

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt MasterCard Aktionäre eine Dividende.

MasterCard
395.53 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert MasterCard am 16.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3.15 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 14.96 Prozent. MasterCard zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 2.76 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 12.58 Prozent an.

MasterCard- Ausschüttungsrendite im Blick

Die MasterCard-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 501.33 USD aus dem New York-Handel. MasterCard verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0.55 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 0.52 Prozent betrug.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von MasterCard via New York 33.82 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 34.26 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von MasterCard

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 3.48 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 0.69 Prozent bedeuten.

MasterCard-Hauptdaten

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens MasterCard beträgt aktuell 432.999 Mrd. USD. Das MasterCard-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 34.55. Im Jahr 2025 erzielte MasterCard einen Umsatz von 32.836 Mrd.USD sowie ein EPS von 16.52 USD.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -50.05 116853381
Long 10 -10.57 153824333
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Andrei Kuzmik / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung

Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu MasterCard Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?