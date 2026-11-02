S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem MasterCard-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 328.48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MasterCard-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.304 MasterCard-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 638.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 194.23 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +94.23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MasterCard belief sich zuletzt auf 560.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch