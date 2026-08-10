S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 10.08.2021 wurden MasterCard-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 367.84 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MasterCard-Aktie investiert, befänden sich nun 0.272 MasterCard-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen MasterCard-Anteile wären am 07.08.2026 153.04 USD wert, da der Schlussstand 562.95 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 53.04 Prozent.

Jüngst verzeichnete MasterCard eine Marktkapitalisierung von 493.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch