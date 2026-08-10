MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in MasterCard eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 10.08.2021 wurden MasterCard-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 367.84 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MasterCard-Aktie investiert, befänden sich nun 0.272 MasterCard-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen MasterCard-Anteile wären am 07.08.2026 153.04 USD wert, da der Schlussstand 562.95 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 53.04 Prozent.
Jüngst verzeichnete MasterCard eine Marktkapitalisierung von 493.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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