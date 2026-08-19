Masco Aktie 950004 / US5745991068
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Masco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Masco-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Masco-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Masco-Anteile betrug an diesem Tag 35.20 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Masco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28.409 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 2’084.66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73.38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 108.47 Prozent.
Masco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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