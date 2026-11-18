Vor 1 Jahr wurden Masco-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 59.09 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 169.233 Masco-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 14’083.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83.22 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40.84 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Masco eine Marktkapitalisierung von 16.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch