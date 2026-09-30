S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Masco von vor 3 Jahren abgeworfen

Masco-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 53.45 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Masco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18.709 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 1’279.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68.37 USD belief. Damit wäre die Investition 27.91 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Masco belief sich zuletzt auf 13.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch