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Masco Aktie 950004 / US5745991068

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Lohnendes Masco-Investment? 16.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Masco-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Masco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Masco
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Am 16.09.2016 wurden Masco-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 32.90 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Masco-Aktie investiert, befänden sich nun 303.951 Masco-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 20’936.17 USD, da sich der Wert einer Masco-Aktie am 15.09.2026 auf 68.88 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 109.36 Prozent zugenommen.

Masco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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