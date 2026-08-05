S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Masco von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Masco-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Masco-Papier bei 59.38 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 168.407 Masco-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 77.08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’980.80 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 12’980.80 USD, was einer positiven Performance von 29.81 Prozent entspricht.

Masco war somit zuletzt am Markt 14.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch