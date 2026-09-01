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Marvell Technology Aktie 111229262 / US5738741041

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Performance im Blick 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marvell Technology von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Marvell Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Marvell Technology
164.96 CHF -5.61%
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Das Marvell Technology-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60.72 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.647 Marvell Technology-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 348.58 USD, da sich der Wert eines Marvell Technology-Papiers am 31.08.2026 auf 211.66 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 248.58 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Marvell Technology belief sich jüngst auf 189.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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