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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marvell Technology von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Marvell Technology-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Marvell Technology-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55.58 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Marvell Technology-Aktie investiert hat, hat nun 179.921 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (145.36 USD), wäre die Investition nun 26’153.29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 161.53 Prozent erhöht.
Marvell Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 137.34 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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