S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marvell Technology von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Marvell Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 52.30 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Marvell Technology-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.912 Marvell Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Marvell Technology-Aktie auf 257.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 492.12 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +392.12 Prozent.

Zuletzt verbuchte Marvell Technology einen Börsenwert von 214.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch