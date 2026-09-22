Marvell Technology Aktie 111229262 / US5738741041
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marvell Technology von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Marvell Technology-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Marvell Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 52.30 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Marvell Technology-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.912 Marvell Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Marvell Technology-Aktie auf 257.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 492.12 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +392.12 Prozent.
Zuletzt verbuchte Marvell Technology einen Börsenwert von 214.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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