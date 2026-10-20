Marvell Technology Aktie 111229262 / US5738741041
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marvell Technology-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Marvell Technology eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Marvell Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Marvell Technology-Anteile betrug an diesem Tag 49.47 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Marvell Technology-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.214 Marvell Technology-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 4’792.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237.09 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 379.26 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Marvell Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 199.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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