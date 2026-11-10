S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Marvell Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 93.23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.726 Marvell Technology-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’658.26 USD, da sich der Wert eines Marvell Technology-Papiers am 09.11.2026 auf 154.60 USD belief. Das entspricht einem Plus von 65.83 Prozent.

Zuletzt verbuchte Marvell Technology einen Börsenwert von 123.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch