S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Marvell Technology-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 76.74 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13.031 Marvell Technology-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 234.33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’053.56 USD wert. Mit einer Performance von +205.36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Marvell Technology einen Börsenwert von 194.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch