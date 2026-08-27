S&P 500-Titel Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Martin Marietta Materials von vor einem Jahr eingebracht

Die Martin Marietta Materials-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Martin Marietta Materials-Anteile bei 616.64 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Martin Marietta Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.217 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 532.18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’630.32 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 13.70 Prozent.

Martin Marietta Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch