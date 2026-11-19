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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Martin Marietta Materials von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Martin Marietta Materials eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 19.11.2025 wurde die Martin Marietta Materials-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Martin Marietta Materials-Anteile an diesem Tag 596.82 USD wert. Bei einem Martin Marietta Materials-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.755 Martin Marietta Materials-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 518.52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’688.05 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 8’688.05 USD entspricht einer negativen Performance von 13.12 Prozent.
Martin Marietta Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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