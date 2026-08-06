Martin Marietta Materials Aktie 164621 / US5732841060
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Martin Marietta Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Martin Marietta Materials-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurden Martin Marietta Materials-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 455.85 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 21.937 Martin Marietta Materials-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 553.37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’139.30 USD wert. Mit einer Performance von +21.39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Martin Marietta Materials zuletzt 33.38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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