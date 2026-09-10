Martin Marietta Materials Aktie 164621 / US5732841060
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Martin Marietta Materials von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Martin Marietta Materials-Aktie gebracht.
Die Martin Marietta Materials-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 369.49 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.706 Martin Marietta Materials-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’361.31 USD, da sich der Wert einer Martin Marietta Materials-Aktie am 09.09.2026 auf 502.99 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36.13 Prozent erhöht.
Am Markt war Martin Marietta Materials jüngst 36.28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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