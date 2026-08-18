Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Marsh McLennan Cos-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Marsh McLennan Cos eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Marsh McLennan Cos-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Marsh McLennan Cos-Papier an diesem Tag bei 188.84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Marsh McLennan Cos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.530 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 184.21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97.55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2.45 Prozent abgenommen.
Marsh McLennan Cos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 89.71 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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