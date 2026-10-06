S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marsh McLennan Cos von vor einem Jahr eingebracht

Am 06.10.2025 wurde die Marsh McLennan Cos-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 201.34 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.967 Marsh McLennan Cos-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 846.48 USD, da sich der Wert eines Marsh McLennan Cos-Papiers am 05.10.2026 auf 170.43 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 15.35 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Marsh McLennan Cos belief sich jüngst auf 81.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch