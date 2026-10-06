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Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023

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Langfristige Anlage 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marsh McLennan Cos von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Marsh McLennan Cos-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Marsh & McLennan Cos
142.90 CHF 0.56%
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Am 06.10.2025 wurde die Marsh McLennan Cos-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 201.34 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.967 Marsh McLennan Cos-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 846.48 USD, da sich der Wert eines Marsh McLennan Cos-Papiers am 05.10.2026 auf 170.43 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 15.35 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Marsh McLennan Cos belief sich jüngst auf 81.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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