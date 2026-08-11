Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marsh McLennan Cos von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Marsh McLennan Cos-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Marsh McLennan Cos-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 203.35 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49.176 Marsh McLennan Cos-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’382.35 USD, da sich der Wert einer Marsh McLennan Cos-Aktie am 10.08.2026 auf 190.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.18 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Marsh McLennan Cos einen Börsenwert von 91.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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