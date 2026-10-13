Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marsh McLennan Cos von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Marsh McLennan Cos eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde das Marsh McLennan Cos-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 190.94 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marsh McLennan Cos-Aktie investiert, befänden sich nun 52.372 Marsh McLennan Cos-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 9’245.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 176.54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7.54 Prozent verringert.
Marsh McLennan Cos war somit zuletzt am Markt 83.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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