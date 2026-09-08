S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marsh McLennan Cos von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurden Marsh McLennan Cos-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 203.46 USD. Bei einem Marsh McLennan Cos-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.491 Marsh McLennan Cos-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 185.74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91.29 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8.71 Prozent.

Marsh McLennan Cos wurde am Markt mit 88.63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch