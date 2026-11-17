Marsh McLennan Cos-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 167.79 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Marsh McLennan Cos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.960 Marsh McLennan Cos-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’250.85 USD, da sich der Wert eines Marsh McLennan Cos-Anteils am 16.11.2026 auf 209.88 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 25.08 Prozent gleich.

Marsh McLennan Cos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 98.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch