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|Rentables Marsh McLennan Cos-Investment?
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marsh McLennan Cos-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Marsh McLennan Cos-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das Marsh McLennan Cos-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Marsh McLennan Cos-Papiers betrug an diesem Tag 69.46 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 143.968 Marsh McLennan Cos-Papiere. Die gehaltenen Marsh McLennan Cos-Aktien wären am 23.11.2026 29’815.72 USD wert, da der Schlussstand 207.10 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 198.16 Prozent vermehrt.
Marsh McLennan Cos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 98.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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