S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marsh McLennan Cos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Marsh McLennan Cos-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67.79 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Marsh McLennan Cos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 147.514 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 189.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’998.23 USD wert. Mit einer Performance von +179.98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Marsh McLennan Cos belief sich zuletzt auf 91.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch