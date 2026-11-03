S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marsh McLennan Cos-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 03.11.2025 wurde das Marsh McLennan Cos-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 177.13 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Marsh McLennan Cos-Papier investiert hätte, hätte er nun 56.456 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 205.38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’594.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.95 Prozent vermehrt.

Marsh McLennan Cos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 95.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch