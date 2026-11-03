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|Rentable Marsh McLennan Cos-Investition?
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marsh McLennan Cos-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Marsh McLennan Cos-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 03.11.2025 wurde das Marsh McLennan Cos-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 177.13 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Marsh McLennan Cos-Papier investiert hätte, hätte er nun 56.456 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 205.38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’594.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.95 Prozent vermehrt.
Marsh McLennan Cos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 95.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Marsh & McLennan Cos. Inc.
Analysen zu Marsh & McLennan Cos. Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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