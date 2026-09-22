Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marsh McLennan Cos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marsh McLennan Cos gewesen.
Vor 5 Jahren wurden Marsh McLennan Cos-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 157.08 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Marsh McLennan Cos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 63.662 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’995.67 USD, da sich der Wert eines Marsh McLennan Cos-Papiers am 21.09.2026 auf 172.72 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 9.96 Prozent.
Der Börsenwert von Marsh McLennan Cos belief sich zuletzt auf 83.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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