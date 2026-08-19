S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marriott-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Marriott-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Marriott-Anteile bei 266.78 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Marriott-Aktie investierten, hätten nun 37.484 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’394.18 USD, da sich der Wert einer Marriott-Aktie am 18.08.2026 auf 357.33 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 13’394.18 USD entspricht einer Performance von +33.94 Prozent.

Marriott wurde jüngst mit einem Börsenwert von 93.47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch