Marriott Aktie 871572 / US5719032022
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Marriott-Investmentbeispiel
|
19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marriott-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Marriott eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Marriott-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Marriott-Anteile bei 266.78 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Marriott-Aktie investierten, hätten nun 37.484 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’394.18 USD, da sich der Wert einer Marriott-Aktie am 18.08.2026 auf 357.33 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 13’394.18 USD entspricht einer Performance von +33.94 Prozent.
Marriott wurde jüngst mit einem Börsenwert von 93.47 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Marriott Inc.
|
16:02
|S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marriott-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
12.08.26
|S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marriott-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet den Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
|
05.08.26
|S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Marriott Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas fester -- SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.