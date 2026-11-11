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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Marriott-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Marriott-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Marriott-Papiers betrug an diesem Tag 291.90 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34.258 Marriott-Papiere. Die gehaltenen Marriott-Anteile wären am 10.11.2026 14’671.46 USD wert, da der Schlussstand 428.26 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46.71 Prozent erhöht.
Der Marriott-Wert an der Börse wurde auf 106.78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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