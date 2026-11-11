S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Marriott-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Marriott-Papiers betrug an diesem Tag 291.90 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34.258 Marriott-Papiere. Die gehaltenen Marriott-Anteile wären am 10.11.2026 14’671.46 USD wert, da der Schlussstand 428.26 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46.71 Prozent erhöht.

Der Marriott-Wert an der Börse wurde auf 106.78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch