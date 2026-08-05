S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Marriott-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 141.72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.706 Marriott-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 345.20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 243.58 USD wert. Damit wäre die Investition um 143.58 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Marriott belief sich zuletzt auf 91.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch