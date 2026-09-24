S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marathon Petroleum-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Marathon Petroleum-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Marathon Petroleum-Anteile bei 61.89 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 161.577 Marathon Petroleum-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 388.38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62’753.27 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 527.53 Prozent gleich.

Insgesamt war Marathon Petroleum zuletzt 109.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch