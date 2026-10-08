Marathon Petroleum Corporation Aktie 13105779 / US56585A1025
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Marathon Petroleum-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Marathon Petroleum-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Marathon Petroleum-Anteile betrug an diesem Tag 188.71 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marathon Petroleum-Aktie investiert, befänden sich nun 5.299 Marathon Petroleum-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 442.26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’343.60 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +134.36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Marathon Petroleum bezifferte sich zuletzt auf 121.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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