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|Lukratives Marathon Petroleum-Investment?
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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marathon Petroleum-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Marathon Petroleum-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Marathon Petroleum-Anteile betrug an diesem Tag 60.28 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Marathon Petroleum-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16.589 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Marathon Petroleum-Anteile wären am 18.11.2026 6’202.06 USD wert, da der Schlussstand 373.86 USD betrug. Damit wäre die Investition 520.21 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Marathon Petroleum betrug jüngst 107.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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